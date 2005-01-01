Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Соединенные Штаты намеренно фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Боливарианской Республики, чтобы сформировать на колумбийской территории «армию освобождения».

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН потребовал от членов Совета Безопасности ООН осудить и запретить любое использование силы против Венесуэлы в любых проявлениях, передает ТАСС.

«Мы требуем соблюдения принципов Устава ООН, в частности уважения независимости, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Прежде всего мы требуем от Совета Безопасности ООН соблюдения нашего права на мир», – подчеркнул венесуэльский дипломат.

По словам постпреда Венесуэлы, Соединенные Штаты намеренно «фабрикуют данные о числе дезертиров из вооруженных сил Венесуэлы для того, чтобы сформировать армию освобождения Венесуэлы на колумбийской территории».

«США уже сейчас пытаются оснастить группировки наемников для ведения вооруженной борьбы и провести колониальную операцию под предлогом гуманитарной помощи», – заявил Монкада.

Он также напомнил, что Великобритания направила корабль, который находится на расстоянии 80 км от побережья Венесуэлы, а Соединенные Штаты перебросили силы на колумбийскую территорию вблизи границ Боливарианской Республики.

«Если и есть угрозы миру в Венесуэле, то они приходят извне», – заявил постпред Венесуэлы при ООН, подчеркнув, что военная угроза Венесуэле реальна.

Накануне Россия и Китай заблокировали американский проект резолюции СБ ООН по Венесуэле. После этого США пообещали Гуайдо «решительную поддержку».

В ходе заседания международной организации постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу.