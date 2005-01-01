США пообещали Гуайдо «решительную поддержку»

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Боливарианской Республике заявил, что Соединенные Штаты намерены оказывать «решительную поддержку» лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

Комментируя итоги голосования в Совете Безопасности ООН, который отклонил американский проект резолюции по ситуации в Венесуэле, спецпредставитель США заявил, что «правительство США будет и впредь решительно поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле», передает ТАСС.

По его словам, «демократия в мире и, в частности, в Латинской Америке, консолидируется» вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Спецпредставитель США по Венесуэле пообещал, что США «используют все возможности» для помощи народу республики.

Абрамс также выразил обеспокоенность вопросом обеспечения безопасности Гуайдо, когда тот вернется в Венесуэлу.

Напомним, в четверг Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН заблокировали американский проект резолюции по Венесуэле. В ходе заседания международной организации постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу.