Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию США по Венесуэле

Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН воспользовались правом вето при голосовании по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Предложенный Вашингтоном вариант резолюции поддержали девять из 15 членов Совбеза, против были три страны – Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались, передает ТАСС.

«Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности», – сказал председатель СБ постпред Экваториальной Гвинеи Анатолио Ндонг Мба.

Напомним, в среду Соединенные Штаты внесли в СБ ООН проект резолюции по Венесуэле, призывающий к «обеспечению безопасности всех членов Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) и членов политической оппозиции», «началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам», а также к «доставке помощи в Венесуэлу».

После этого Россия внесла в СБ ООН собственный проект резолюции по Венесуэле, в котором выражается «обеспокоенность угрозами применения силы в отношении территориальной целостности и политической независимости Венесуэлы, что нарушает положения статьи 2.4 Устава ООН», а также содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога.