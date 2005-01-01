США внесли в СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Соединенные Штаты внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, голосование по которому предлагается провести в четверг, сообщил источник во всемирной организации.

Предлагаемый Вашингтоном проект резолюции призывает к «началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам», а также к «предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу», передает ТАСС.

Кроме того, в проекте резолюции Совбезу предлагается «поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов». При этом выборы, состоявшиеся в Венесуэле в мае 2018 года, американский вариант резолюции предлагает признать нелегитимными.

В одном из пунктов предлагаемого Вашингтоном документа также содержится призыв к «обеспечению безопасности всех членов Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) и членов политической оппозиции».

Напомним, Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле, который пользуется поддержкой законных властей Боливарианской Республики. Более того, Москва пригрозила обращением в СБ ООН в случае агрессии США против Венесуэлы.