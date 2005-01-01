Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил о внесении на рассмотрение Совета Безопасности ООН российского проекта резолюции по Венесуэле.

«Мы внесли свой проект в СБ [ООН]», – сказал российский дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Тем временем дипломатический источник во всемирной организации уточнил, что голосование по документу, инициированному Россией, пройдет в Совете Безопасности в четверг, после голосования по американскому документу.

Напомним, в среду вечером Соединенные Штаты внесли в СБ ООН проект резолюции по Венесуэле, призывающий к «обеспечению безопасности всех членов Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) и членов политической оппозиции», «началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам», а также к «доставке помощи в Венесуэлу».

Ранее в тот же день глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в попытках создать предлог для военного вторжения на территорию Венесуэлы. Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о переброске американских военных в Колумбию и в Пуэрто-Рико для последующего военного вторжения в Венесуэлу.