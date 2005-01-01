Агутин оказался шокирован тем, что не получил «Народного артиста»

Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что в 2018 году к 50-летию ждал получения звания «Народный артист», а не Ордена Дружбы, на решение, по его мнению, повлияло ограничение в присвоении почетных званий.

«Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание «Народный артист» к юбилею», – передает его слова ТАСС.

Он уверен, что причиной оказалось решение министерства культуры по сокращению выдачи званий народных артистов.

«В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать «Народных артистов». Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен», – сообщил он.

В то же время Агутин заявил, что «никакой трагедии не произошло», а самым главным для него остаются зрители.

«Они приходят на твой концерт – значит, ты народный артист», – заметил он.

Ранее министр культуры Владимир Мединский в интервью «Известиям» заявил, что звание «Народный артист» нельзя присуждать десятками и сотнями, их должно быть не более пяти в год. Однако он подчеркнул, что речь идет не о квотировании, а о более «вдумчивом подходе к распределению званий».

Кроме того, он заявил, что госнаграды нельзя автоматически вручать к юбилею.