Киев заявил о заинтересованности НАСА в сотрудничестве с Украиной по освоению Луны

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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          Киев заявил о заинтересованности НАСА в сотрудничестве с Украиной по освоению Луны

          28 февраля 2019, 17:18

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Посольство Украины в США заявило, что НАСА якобы заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов по исследованию Луны.

          Утверждается, что посол Украины в США Валерий Чалый обсуждал эту тему с главой НАСА Джимом Брайденстайном. Последний поблагодарил Украину за поддержку космических инициатив НАСА и «подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», передает РИА «Новости».

          Также, утверждает посольство Украины, Чалый и Брайденстайн договорились о подготовке к подписанию «межправительственного соглашения о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях».

          Среди положительных примеров украино-американского взаимодействия в космической сфере назван проект «Антарес».

          Украина неоднократно заявляла о своих планах по освоению космоса в кооперации с НАСА или другими странами. Так, в 2015 году появились сообщения, что Украина и Boeing договорились о поставке компании двигателей и ракетоносителей, однако информация была опровергнута.

          Также Киев часто сообщает о сотрудничестве в освоении космоса с Канадой. При этом СМИ в январе сообщили, что в итоге руководство «Укркосмоса» вывело за границу миллионы долларов, выделенных Канадой на строительство ракеты.

          Обсуждался на Украине и проект «украинской лунной базы», было обещано запустить на орбиту в 2018 году первый украинский спутник «Лыбидь». Однако пока дальше заявлений дело так и не пошло.

          В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «космической державой».

          Газета ВЗГЛЯД писала о том, что космические амбиции Украины далеки от реальности.


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