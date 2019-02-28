Киев заявил о заинтересованности НАСА в сотрудничестве с Украиной по освоению Луны

Посольство Украины в США заявило, что НАСА якобы заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов по исследованию Луны.

Утверждается, что посол Украины в США Валерий Чалый обсуждал эту тему с главой НАСА Джимом Брайденстайном. Последний поблагодарил Украину за поддержку космических инициатив НАСА и «подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», передает РИА «Новости».

Также, утверждает посольство Украины, Чалый и Брайденстайн договорились о подготовке к подписанию «межправительственного соглашения о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях».

Среди положительных примеров украино-американского взаимодействия в космической сфере назван проект «Антарес».

Украина неоднократно заявляла о своих планах по освоению космоса в кооперации с НАСА или другими странами. Так, в 2015 году появились сообщения, что Украина и Boeing договорились о поставке компании двигателей и ракетоносителей, однако информация была опровергнута.

Также Киев часто сообщает о сотрудничестве в освоении космоса с Канадой. При этом СМИ в январе сообщили, что в итоге руководство «Укркосмоса» вывело за границу миллионы долларов, выделенных Канадой на строительство ракеты.

Обсуждался на Украине и проект «украинской лунной базы», было обещано запустить на орбиту в 2018 году первый украинский спутник «Лыбидь». Однако пока дальше заявлений дело так и не пошло.

В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «космической державой».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что космические амбиции Украины далеки от реальности.