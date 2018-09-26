Украина захотела создать лунную базу

Конструкторское бюро «Южное», входящее в ассоциацию «Космос», заявило об обсуждении проекта украинской лунной базы.

«Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты Лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации», – говорится в сообщении на сайте КБ «Южное».

В «Южном» отметили, что комитет космической политики и законодательства ассоциации планирует разработать и организовать обсуждение изменений к закону Украины «О космической деятельности» и другим подзаконным актам.

Решение о создании «Ассоциации высокотехнологичных предприятий и организаций «Космос» было принято на координационном совещании «КБ «Южное» 5 апреля 2018 года.