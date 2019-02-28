Депутаты рассказали, как в России будут развивать электронную демократию

«Люди смогут проголосовать в Москве за кандидата в губернаторы своего региона. Данная технология позволяет реализовать свое право независимо от местонахождения», – пояснила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Так она прокомментировала внесенные в нижнюю палату законопроекты по совершенствованию избирательной системы.

Группа депутатов Госдумы внесла пакет законопроектов, регламентирующих создание цифровых участков для голосования в субъектах Федерации. Соавторами инициативы выступили депутаты от всех фракций, сообщила пресс-служба Госдумы.

Как рассказала глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, суть нововведения заключается в том, чтобы помочь избирателям голосовать вне пределов своего региона.

«Приехавшие из другого уголка страны россияне смогут проголосовать в Москве за кандидата в губернаторы своего региона. То есть данная технология позволяет реализовать свое право независимо от местонахождения», – пояснила Савастьянова.

Она отметила, что в итоге избирательная система станет технически более современной, и при этом новые меры помогут «укреплять легитимность, развивать открытость и подконтрольность» процедуры голосования.

«Это отдельный федеральный закон, принятие которого позволит провести такой эксперимент в Москве. Мы хотим апробировать на одном субъекте новую технологию и посмотреть, как все это будет проходить», – пояснила Савастьянова, добавив, что окончательное решение о том, вводить ли в России повсеместно цифровые избирательные участки, будет принято после анализа итогов эксперимента.

Напомним, законопроект о цифровых избирательных участках, позволяющих в Москве проголосовать за губернаторов, был внесен в Госдуму в среду. Проект закона предусматривает на выборах 8 сентября наделение ряда избирательных участков в Москве статусом цифровых участков. Ранее в среду в Думу также был внесен законопроект о проведении эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Какие именно участки в столице станут цифровыми, соавторы инициативы предлагают определить Центральной избирательной комиссии на основании предложений Мосгоризбиркома.

Зарегистрироваться на цифровом участке, в случае принятия законопроекта, избиратели смогут через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования», подав соответствующее заявление.

Вторым законопроектом, как подчеркнула Савостьянова, вносится около десятка различных изменений в избирательное законодательство в целом. Такова реакция на предложения и замечания в адрес Центризбиркома по итогам прошедших выборов. По ее словам, предлагаемые изменения «расширяют возможности избирательных комиссий и граждан».

«Этим законом предусматривается норма о том, что граждане без регистрации по месту пребывания все равно могут быть включены в избирательные списки. Предлагается закрепить право, чтобы региональный законодатель сам определял срок полномочий участковых комиссий. Другой важный момент законопроекта касается участков, где используются КОИБы (электронные урны для голосования). В случае необходимости провести контрольный пересчет голосов, там теперь будет возможен ручной подсчет», – подытожила Ольга Савастьянова.

Другой соавтор, депутат Михаил Дегтярев подчеркнул, что новым пакетом законопроектов предусмотрена защита персональных данных россиян, голосующих на цифровых избирательных участках.

«Мы должны развивать прямую прозрачную электронную демократию, создавать все условия, чтобы как можно больше граждан России, наша активная молодежь, люди, находящиеся в отпуске или командировке, получили возможность выбирать власть, принимать участие в управлении страной, используя современные цифровые технологии. При этом данные будут надежно защищены», - приводит слова парламентария пресс-служба.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев уточнил, что цифровые участки будут созданы на базе действующих избирательных комиссий.

«В законопроекте прописано, что они открываются на базе существующих участковых комиссий, эти комиссии будут выполнять полномочия по выборам в этих регионах и обеспечивать голосование», приводит слова Булаева ТАСС.

Зампред ЦИК добавил, что число сотрудников в таких участковых комиссиях будет увеличено.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства. Председательствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. С основным докладом выступила глава ЦИК Элла Памфилова. В заседании приняли участие представители партий и общественных организаций. Именно там и обсуждалась идея открытия цифровых участков.

Участник заседания, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов пояснял газете ВЗГЛЯД, что все участники заседания поддержали идеи ЦИК, направленные на автоматизацию и на введение в России дистанционного голосования.

«Технически это несложно. Планируется 30 экспериментальных цифровых участков. Речь идет о схеме открепления избирателей, по схеме голосования за пределами своего округа. Но это нужно будет сделать по предварительной заявке», – пояснил Борисов.