Эксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию»

«Очень важно, что будут расширены возможности для наблюдателей и снижен муниципальный фильтр», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев, комментируя итоги заседания рабочей группы по вопросам совершенствования избирательного законодательства.

«Для системы общественных палат, которая, наверное, самая крупная система наблюдения за выборами у нас в стране, прежде всего, важно, что будут расширены возможности для наблюдателей», – сказал член Общественной палаты РФ, директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он также особо упомянул рекомендацию рабочей группы отказаться от предварительной подачи сведений о наблюдателях за три дня до дня голосования, отказаться и от требования, согласно которому гражданин мог быть наблюдателем только в одной участковой избирательной комиссии.

По мнению Григорьева, это «значительно упрощает само наблюдение для гражданского общества», расширяет возможности для свободного и более широкого наблюдения. Теперь наблюдатели от кандидатов и от партий будут избавлены от излишней волокиты. Они смогут приходить в день голосования без предварительного уведомления.

«Кстати, при этом я все равно придерживаюсь точки зрения, что при профессиональном наблюдении один наблюдатель должен находиться на одном избирательном участке от начала и до конца. То есть участок должен быть под наблюдением с самого начала и до момента подсчета голосов. Но то, что в принципе больше не нужно будет одного человека заблаговременно в списки подавать – это, конечно, очень большое облегчение всему наблюдательскому сообществу», – радуется Григорьев.

Он также положительно отнесся к рекомендации рабочей группы снизить количество подписей депутатов и глав муниципальных образований региона, необходимых для регистрации кандидатов, максимум до 5% (сейчас требуется от 5 до 10%).

«На мой взгляд, это будет большое подспорье для непарламентских партий на выборах в регионах. Это будет большой плюс для них. Для парламентских партий преодолеть муниципальный фильтр было не так сложно», – пояснил Григорьев.

По словам эксперта, на заседании члены рабочей группы не смогли прийти к единому мнению о перспективе переноса Единого дня голосования на другое время – например, на третье воскресенье сентября, то есть на неделю позже. Было решено продолжить обсуждение позднее. По предположению Григорьева, это обстоятельство будет критически воспринято оппозиционерами.

«Что касается единого дня голосования, целый ряд оппозиционных экспертов в ультимативной форме пытались воздействовать на власть, требуя перенести день голосования. Я в свое время высказывался по этому поводу: они здесь совершенно не учитывают ни погодные условия, ни ситуацию в других регионах. Они себя видят только внутри Москвы и, естественно, думают только о московских выборах. В Москве достаточно тепло в сентябре, а вот в других регионах переносить выборы – это, конечно, неудобно», – сказал Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник состоялось заседание рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства. Председательствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. С основным докладом выступила глава ЦИК Элла Памфилова. В заседании приняли участие представители партий и общественных организаций.

Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов пояснил газете ВЗГЛЯД, что основным мотивом в выступлениях участников заседания была либерализация – либерализация, направленная на учет мнений политических игроков, на учет запроса времени.

«Наиболее ярко выделяется либерализация муниципального фильтра, которая выразилась в уменьшении в два раза верхней границы порога фильтра. Верхняя граница этого порога, которую не может устанавливать региональный законодатель, снизилась с 10 до 5%. Раньше могли поднимать до 10% в ряде субъектов. На конец прошлого года таким правом воспользовались 11 субъектов России, у них порог был установлен по максимальной планке – 10%. Теперь он будет как раз понижен до 5%. То есть больше пяти нельзя. Меньше пяти можно, но это на усмотрение субъекта», – объяснил Борисов.

«На мой взгляд, здесь мы увидели, что ожидание темпов партийного строительства на местах не соответствовало планам, которыми в 2012 году руководствовались законодатели, – посетовал эксперт. – До нормы, устанавливающей эти пороги, партии, к сожалению, не смогли дотянуть. А ведь прошло как минимум два цикла региональных выборов и, соответственно, местных муниципальных выборов. Своих представителей на уровне местных депутатов, глав муниципальных образований либо городских округов у них столько не набирается. Поэтому решили этот показатель уменьшить и привести в соответствие с реалиями – с тем, что происходит на самом деле с партийным строительством на местном уровне», – рассказал Борисов.

«Хочется отметить, что никто не возражал против самого муниципального фильтра как элемента избирательной системы. Этот элемент служит определенным цензом, оценкой квалификации претендентов для прохождения в шорт-лист, для кандидатов, претендующих на выборную должность глав субъектов Федерации», – подчеркнул эксперт.

Заместитель Памфиловой Николай Булаев после заседания сообщил: принято решение провести первое в России дистанционное электронное голосование. По его словам, рабочая группа и Центризбирком поддержали инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование в одном из одномандатных округов на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

«Эта очень важное и интересное предложение. Мне кажется, что за этим начинанием должны следить все эксперты, не только политологи и социологи, все те, кто занимается электоральными процессами», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя решение рабочей группы об открытии первых в истории России цифровых избирательных участков.

По словам Борисова, все участники заседания поддержали идеи ЦИК, направленные на автоматизацию и на введение в России дистанционного голосования. «Технически это несложно. Планируется 30 экспериментальных цифровых участков. Речь идет о схеме открепления избирателей, по схеме голосования за пределами своего округа. Но это нужно будет сделать по предварительной заявке», – пояснил Борисов.

«Докладывал по этим вопросам зампред ЦИКа Николай Иванович Булаев. Московские власти идут навстречу и готовы оказать содействие в организации дистанционного голосования. Все участники в рамках рабочей группы готовы содействовать, чтобы эти инициативы не заглохли. Надо обеспечивать и прозрачность, и общественный контроль за соблюдением всех этих новых цифровых электоральных процедур», – подытожил Борисов.