В Колумбии сосчитали венесуэльских дезертиров

Миграционная служба Колумбии утверждает, что за четыре последних дня из Венесуэлы якобы дезертировало более 400 военных.

«Миграционная служба Колумбии сообщает, что уже 411 [венесуэльских] военных и полицейских пересекли границу за четыре дня, отказываясь от поддержки [президента] Николаса Мадуро», – написал венесуэльский журналист Габриэль Бастидас в своем Twitter.

По данным испанского информационного агентства EFE, большинство из них – 328 человек – оказались в колумбийских департаментах Сантандер и Северный Сантандер, передает «Интерфакс».

EFE отмечает, что на границе Венесуэлы с Колумбией есть несколько тщательно охраняемых обеими сторонами мостов. Кроме того, существует множество тайных маршрутов, по которым венесуэльцы нелегально перебираются на колумбийскую территорию.

Тем временем миграционная служба Колумбии объявила об открытии пропускных пунктов на границе с Венесуэлой, но «было принято решение ограничить проход по мостовым переходам, поскольку нет гарантий безопасности для граждан», передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в попытках создать предлог для военного вторжения на территорию Венесуэлы.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о переброске американских военных в Колумбию и в Пуэрто-Рико для последующего военного вторжения в Венесуэлу.