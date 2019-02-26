Кремль выразил готовность поддержать итоги саммита США и КНДР

Итоги будущего второго саммита лидеров США и Северной Кореи готовы поддержать в Москве, если они снизят напряженность в регионе.

«Если эта встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейской ядерной проблемы, поможет продвинуться на пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряженность там, то, безусловно, это можно будет только приветствовать», – прокомментировал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Саммит назначен на 27-28 февраля в Ханое.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о консультациях Вашингтона с Кремлем по поводу предстоящего саммита. Он добавил, что Россия высказывает рекомендации по возможностям достижения положительного результата, так как «искренне желает помочь».