Стало известно о консультациях Вашингтона с Москвой по поводу саммита США – КНДР

Представители Вашингтона консультируются с Москвой в ходе подготовки второго саммита США и КНДР, который запланирован в столице Вьетнаме 27-28 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Россия высказывает рекомендации по возможностям достижения положительного результата, так как «искренне желает помочь».

Лавров указал на важность перехода в практические дела договоренностей, которые были достигнуты на первой встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

«Как я понимаю, переговорщики со стороны США и КНДР по подготовке предстоящего на следующей неделе саммита занимаются именно этим – пытаются договориться о том, как на этом саммите зафиксировать уже практические договоренности с конкретными датами, сроками и обязательствами», – сказал министр.

При этом Лавров заметил, что все усилия США и КНДР «развиваются в русле той логики, которая была заложена в российско-китайскую дорожную карту». При этом окончательную договоренность он призвал зафиксировать в многостороннем формате, так как проблемы Северо-Восточной Азии требуют согласия с договоренностями Южной Кореи, Китая, России и Японии.

Ранее американские СМИ заявили, что помощники главы Белого дома Дональда Трампа опасаются, что президент США может пойти на серьезные уступки северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время встречи в Ханое.