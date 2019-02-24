Стало известно о консультациях Вашингтона с Москвой по поводу саммита США – КНДР

Взгляд
24 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
Перейти а раздел…

«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
Перейти а раздел…

Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
Обсуждение: 102 комментария

Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 6 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Из рухнувшего дома в Магнитогорске эвакуировали жильцов
          Лавров рассказал про обещанную Японией «манну небесную» взамен на КурилыПорошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору»Верка Сердючка отреагировала на скандал на украинском отборе «Евровидения»Дознавательницу уволили из МВД после видео со стриптизом
          Гуайдо допустил «любые варианты освобождения Венесуэлы»Украинских певиц обматерили в прямом эфире за слова о российском КрымеЧисло эмигрирующих в Россию украинцев резко сократилосьВ Минобороны рассказали о полете американского самолета над Россией
          Мадуро объявил о провале госпереворота в ВенесуэлеГеоргий Данелия попал в реанимациюДюжев прокомментировал слова Серебрякова про «псевдопатриотизм» россиянЖительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врачей

          Главная тема


          Кто уничтожает премию «Оскар»

          «никакой правды»


          Найдено объяснение жалобам Порошенко на безответные звонки Путину

          Не может забыть


          Серебряков обрушился на россиян за «ложный патриотизм»

          «два градуса плюс»»


          Представитель юмористки Медведевой усугубила «шутку» про Карбышева

          Видео

          ВМФ России


          Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

          конфликт на украине


          Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе

          достояние республики


          Куда уходит добытое в России золото

          «Время было страшное»


          Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

          «он мой кумир»


          Российского спортсмена наказали за перчатки с именем Путина

          День Советской Армии


          Екатерина Ракитина: Непримиримая битва за праздники

          Бизнес-кошмар


          Антон Любич: Химеры прошлого пора оставить

          Постель для террориста


          Игорь Мальцев: На позицию девушки провожали ИГИЛ

          на ваш взгляд


          Что для вас 23 февраля?

          Стало известно о консультациях Вашингтона с Москвой по поводу саммита США – КНДР

          24 февраля 2019, 09:04

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Представители Вашингтона консультируются с Москвой в ходе подготовки второго саммита США и КНДР, который запланирован в столице Вьетнаме 27-28 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

          «Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями», – передает его слова ТАСС.

          Он добавил, что Россия высказывает рекомендации по возможностям достижения положительного результата, так как «искренне желает помочь».

          Лавров указал на важность перехода в практические дела договоренностей, которые были достигнуты на первой встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

          «Как я понимаю, переговорщики со стороны США и КНДР по подготовке предстоящего на следующей неделе саммита занимаются именно этим – пытаются договориться о том, как на этом саммите зафиксировать уже практические договоренности с конкретными датами, сроками и обязательствами», – сказал министр.

          При этом Лавров заметил, что все усилия США и КНДР «развиваются в русле той логики, которая была заложена в российско-китайскую дорожную карту». При этом окончательную договоренность он призвал зафиксировать в многостороннем формате, так как проблемы Северо-Восточной Азии требуют согласия с договоренностями Южной Кореи, Китая, России и Японии.

          Ранее американские СМИ заявили, что помощники главы Белого дома Дональда Трампа опасаются, что президент США может пойти на серьезные уступки северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время встречи в Ханое.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............