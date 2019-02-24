В Белом доме испугались серьезных уступок Трампа КНДР

Американское издание The Washington Post утверждает, что некоторые помощники главы Белого дома Дональда Трампа якобы опасаются того, что президент США может пойти на серьезные уступки северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время встречи в Ханое.

По мнению источников издания в Белом доме, американский лидер может пойти на такой шаг в связи с желанием добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое он сможет объявить своей политической победой, передает ТАСС.

По версии издания, Трамп надеется, что внутриполитические проблемы Соединенных Штатов отойдут на второй план в связи с американо-северокорейскими переговорами, поэтому «будет стремиться отвлечь внимание».

Опрошенные изданием эксперты по вопросам внешней политики считают, что Трамп может выступить с заявлением, которое не будет включать конкретных шагов по ограничению ядерной программы КНДР. Например, считают они, глава Белого дома может выступить за подписание мирного договора, который формально положит конец Корейской войне.

При этом издание подчеркивает, что представители делегаций США и КНДР до сих пор не пришли к единому пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова, между позициями сторонам по-прежнему сохраняется «существенный разрыв».

Напомним, в пятницу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое не намерен обсуждать вывод какой-либо части американского воинского контингента из Южной Кореи.