Трамп отказался обсуждать с Ким Чен Ыном вывод войск США из Южной Кореи

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое не намерен обсуждать вывод какой-либо части американского воинского контингента из Южной Кореи.

По словам Трампа, этот вопрос Вашингтоном «не рассматривается», передает ТАСС.

На прошлой неделе в КНДР призвали США пойти на ответные шаги для нормализации отношений между странами.

Напомним, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама 27 – 28 февраля. Первая встреча лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в июне прошлого года.

По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.