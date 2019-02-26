Полицейского избили за замечание шумной компании в Москве

В Москве неизвестные атаковали полицейского, в результате инцидента он был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУМВД столицы.

«Сотрудник полиции в свободное от службы время, возвращаясь домой, сделал замечание шумной компании, в ответ неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован.

В ходе поисково-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых. «Их доставили в отдел полиции, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключили в ГУМВД.

напомним, в минувшее воскресенье в центре Москвы неизвестные избили и обокрали сотрудника ФСБ.