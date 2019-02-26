На судне компании «Гудзон» произошел взрыв

Взрыв случился на судне «Партизан» попавшей под санкции российской компании «Гудзон» 25 февраля.

Инцидент произошел на юге Японского моря. Судно получило две небольшие пробоины, топливо не разлилось.

«Мореходных качеств судно не потеряло. Пробоина выше ватерлинии, загибами вовнутрь, как будто что-то извне прилетело», – сообщил РИА «Новости» зам главного директора по управлению флотом «Гудзона» Олег Аникин.

Сотрудники Государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проводят по факту взрыва проверку. На нее может уйти до 45 дней.

В сентябре 2018 года в Южной Корее было задержано судно «Севастополь» той же компании «Гудзон». Задержание было напрямую связано с санкциями и носило политический характер.