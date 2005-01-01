Власти Южной Кореи задержали российское судно

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский сообщил, что в Южной Корее задержано российское грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон».

По словам Осичанского, причиной задержания судна якобы стали «отголоски санкций», введенных Соединенными Штатами, передает ТАСС.

«Компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств», – уточнил инспектор ITF, добавив, что консул России в Пусане в курсе ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Госдеп обвинил КНДР в попытках обмануть СБ ООН, пообещав «без колебаний (...) налагать санкции на любое физическое, юридическое лицо или судно, поддерживающее незаконную деятельность Северной Кореи, независимо от его государственной принадлежности».