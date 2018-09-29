В Южной Корее задержание российского судна объявили политическим

Администрация южнокорейского порта Пусан, где было задержано судно «Севастополь» российской компании «Гудзон», будет разбираться в ситуации через переговоры Москвы и Сеула, здесь объявили, что задержание имеет политические мотивы.

Представитель «Гудзона» сообщил, что в пятницу, 28 сентября, было получено «письмо от администрации порта Пусан», в котором говорится, «что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании «Гудзон», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи». В тексте указывается также, что это «политическое задержание».

Руководство российской компании уже связалось с генконсулом России в Южной Корее.

«Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи», – сказал представитель организации.

Он подчеркнул, что судно «Севастополь» не поставляло в КНДР топливо.

Председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов заявил о готовности помочь экипажу задержанного корабля.

«На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать», – сказал он.

Председатель РПСМ сообщил также, что профсоюз внес компанию «Гудзон» и суда компании в черный список из-за обманов моряков во время заключения договора.

По данным южнокорейских СМИ, судно «Севастополь» находится в Пусане на ремонте. В Таможенном управлении страны сообщили, что решение о мерах в отношении российского корабля принимает МИД, а не таможня.

При этом за день до задержания судна Москва в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.

«Севастополь» – это судно для перевозки генеральных грузов и контейнеров. Корабль не может перевозить топливо. Он находился в ремонте, и 23 августа, на следующий день после введения в отношении «Гудзона» санкций, на него прибыла комиссия от властей Южной Кореи, которая исследовала все документы на предмет посещения северокорейских портов, грузовые документы, поговорила с экипажем.

При этом комиссия убедилась, что корабль не был в Северной Корее и не связан с КНДР.

Компания «Гудзон» входит в число российских организаций, внесенных в санкционный список США. Поводом стали подозрения в торговле нефтью с КНДР.

Напомним, в пятницу стало известно об аресте судна «Севастополь». Позже появилась информация, что корабль задержан, а не арестован; причиной являются «отголоски санкций», введенных США.