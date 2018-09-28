В Южной Корее арестовали российское судно «Севастополь»

В порту Пусан (Южная Корея) было арестовано российское судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон» из Владивостока.

С середины августа «Севастополь» стоял на ремонте в Пусане в середине августа, а теперь, по данным «Коммерсанта», судно арестовано.

Компания «Гудзон» вошла в список российских компаний, внесенных в санкционный список США. Поводом для этого стало подозрение в торговле нефтью с КНДР. Якобы другой танкер «Гудзона» стоял бок о бок с танкером, ранее уличенным в торговле нефтью с Северной Кореей.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что у них нет информации о произошедшем, в посольстве Южной Кореи заявили, что не располагают данными об инциденте.

Об аресте судна стало известно спустя сутки после выступления министра иностранных дел России на специальном заседании по КНДР, в ходе которого Россия призвала к смягчению санкционного режима.