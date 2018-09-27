Россия предложила принять резолюцию СБ ООН о Корейском полуострове

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает принять резолюцию Совбеза ООН в поддержку улучшения ситуации на Корейском полуострове.

«Считаем своевременным, чтобы Совет Безопасности направил четкий сигнал в поддержку позитивной динамики развития ситуации вокруг Корейского полуострова. Это можно было бы сделать, например, путем принятия соответствующей резолюции, проект которой мы хотим подготовить и предложить Совету Безопасности его обсудить», – сказал Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Россия также предложила рассмотреть возможность изъятия из санкционного режима СБ ООН проектов межкорейского сотрудничества.

«Давайте подумаем над тем, чтобы создать в Комитете 1718 СБ ООН особые условия для рассмотрения заявок на изъятие санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул», – отметил глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что односторонние санкции США и других государств против КНДР противоречат нормам мировой торговли, и от этого необходимо отказаться.

В урегулировании на Корейском полуострове удалось достичь значительного прогресса, в регионе снизился уровень напряженности, заметил министр.

«Предлагаем совместно подумать о системе международных гарантий безопасности, которая стала бы решающей предпосылкой задачи денуклеаризации Корейского полуострова», – добавил он, передает РИА «Новости».

Лавров также добавил, что санкции против Северной Кореи не должны становиться «инструментом коллективного наказания».

Ранее Москва раскритиковала попытки Вашингтона поставить под свой контроль СБ ООН и его Комитет по Северной Корее.