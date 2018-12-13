Названы сроки поставки второго Су-57 ВКС России

Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет поставлен российской армии в 2020 году, сообщил директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (филиал компании «Сухой») Александр Пекарш.

По его словам, первый истребитель, как и планировалось, поставят в 2019 году, передает РИА «Новости».

Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА) – новейшая разработка ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.