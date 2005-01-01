Эксперт рассказал, почему кубинцы всенародно отказались строить коммунизм

«Происходит разделение властей, чего раньше не было. Это очень важное событие. Три ветви власти будут возглавлять разные люди», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Калашников. Он объяснил, чем новая конституция Кубы отличается от старой и как подобные перемены скажутся на развитии страны.

Замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников считает, что с принятием на Кубе новой конституции в стране начнутся политические реформы. Теперь в основном законе на 90 статей больше, чем раньше. И 35 статей будут посвящены правам человека, чего раньше не было.

Калашников особо отметил, что кубинцы не стали отказываться от слова «коммунизм». Такая идея была в проекте конституции, но в итоге было решено оставить упоминание о коммунизме.

«Происходит разделение властей, чего раньше не было. Это очень важное событие. Три ветви власти будут возглавлять разные люди», – подчеркнул Калашников. По его словам, предполагается, что в 2021 году нынешний первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро оставит свой пост, после чего президентом страны может стать нынешний глава совета министров Мигель Диас-Канель.

Но некоторые вещи остаются неизменными. Главу государства, которым теперь будет президент, по-прежнему будет избирать не народ, а Национальная ассамблея из числа своих членов. При этом очень важно, что Национальную ассамблею и госсовет (высший орган власти) будет возглавлять один и тот же человек. «Это укрепляет позиции Национальной ассамблеи», – пояснил Калашников.

Новая конституция должна способствовать экономическому развитию страны. Теперь официально признается наличие частной собственности, которая, по конституции, будет такой же законной, как государственная или корпоративная.

«Но частной собственности отводится вспомогательная роль в экономическом развитии страны. При этом подчеркивается, что частная собственность может быть как национальной, так и иностранной. Про иностранную собственность прописано, что она является важным условием экономического развития страны. Поэтому определяются гарантии от экспроприации, что очень важно для снятия опасений иностранных компаний при инвестировании», – отметил эксперт.

Также меняется система территориального управления – «центр тяжести переносится с провинции на муниципалитеты». «Провинции отводится только координирующая роль», – отметил Калашников.

По его словам, кубинцы признают, что при подготовке нового основного закона они тщательно изучали конституции Китая и Вьетнама, а также Венесуэлы, Никарагуа и Эквадора. «То, что китайско-вьетнамская модель им интересна и используется, – достаточно очевидный факт, но это не означает слепого копирования», – подытожил Николай Калашников.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за утверждение новой конституции Кубы проголосовали 73,3% жителей страны. Новая конституция частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра, причем пребывание на высшем государственном посту ограничивается двумя сроками по пять лет. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Коммунистической партии.