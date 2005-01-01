В Кремле отреагировали на телесюжет о целях «Цирконов» в США

Президент Владимир Путин, говоря в послании Федеральному собранию о готовности Москвы к зеркальному ответу в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, не называл ни одного географического пункта, на который могут быть нацелены российские ракеты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в послании президент говорил, что в случае, если Россия подвергнется угрозе, и у границ будут размещены нацеленные на нашу страну ракеты средней и меньшей дальности, то Москва будет вынуждена поступить зеркально и при этом нацелить российские ракеты не только на пусковые установки, но и на территории, где находится центр принятия решений. «Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», – передает ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

В то же время представитель Кремля отказался комментировать содержание телевизионного сюжета ВГТРК. Он подчеркнул, что власти никогда не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, даже государственных. «В данном случае вопрос можно адресовать непосредственно телеканалу», – призвал Песков.

Накануне на российском государственном телевидении назвали «пять центров принятия решений» в США, которые могут стать целями гиперзвуковых ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет против России.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тыс. км, она будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.

Контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил, что корабли ВМФ России при необходимости гарантированно поразят центры принятия решений вооруженных сил США.

Между тем президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков назвал «полнейшей глупостью» идею о том, что при необходимости два-три российских корабля в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана могут уничтожить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» американские военные центры принятия решений. По его словам, эти корабли даже не смогут подойти к берегам США на расстояние 500-1000 километров, так как там развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки.