Контр-адмирал рассказал о способности «Цирконов» поразить военные центры США

Корабли ВМФ России при необходимости гарантированно поразят центры принятия решений вооруженных сил США, заявил контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

Он заявил, что установленные в Румынии и Польше американские установки Mk41, которые могут быть использованы для запуска крылатых ракет, вероятно, будут управляться из США в расчете на удаленность от России при возможном ответном ударе, передает РИА «Новости».

Как заявил Хмыров, в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана достаточно двух-трех кораблей «на каждом направлении, имеющих на борту около 40» гиперзвуковых морских ракет «Циркон», чтобы «указанные центры были гарантированно поражены».

По его словам, ракеты «Циркон» с кораблей ВМФ гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега.

«Такая гиперзвуковая система как «Циркон» практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет» , – сказал он.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тыс. км, она будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.