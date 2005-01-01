Возможность России ударить по командным центрам США «Цирконами» из Атлантики поставили под сомнение

«Эти корабли даже не смогут подойти к берегам США на расстояние 500–1000 километров. Там развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Сивков. Он не согласился с экспертными оценками о том, что корабли ВМФ России при необходимости гарантированно поразят центры принятия решений вооруженных сил США ракетами «Циркон».

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков назвал «полнейшей глупостью» идею о том, что при необходимости два-три российских корабля в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана могут уничтожить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» американские военные центры принятия решений.

«Это непонимание того, о чем идет речь. «Циркон» – это противокорабельная ракета, она предназначена для поражения корабельных группировок. По наземным целям тоже можно стрелять, но при всех ее скоростных преимуществах она несет обычную боевую часть. И для уничтожения командных центров, особенно тех, которые находятся под землей, с мощной защитой, нужен большой расход оружия. Я не представляю, о каких трех кораблях ведется речь?» – рассказал Сивков.

Эксперт считает нерациональным отправлять корабли за тысячи километров для нанесения такого удара. По его оценке, для гарантированного уничтожения командных пунктов США нужно подойти на расстояние не менее 500–600 км, что будет очень сложно с учетом развитой системы контроля со стороны американцев. «Эти корабли даже не смогут подойти к берегам США на расстояние 500–1000 километров. Там развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки», – пояснил собеседник.

Сивков добавил, что для кораблей, которые будут наносить удар, должно быть организовано надежное прикрытие. А это не меньше 15 кораблей сопровождения на каждый ударный, так как «атаковать будут со всех сторон».

По его мнению, целесообразнее использовать подлодки, дальность поражения ракет которых составляет 12 тыс. км. Правильнее всего развивать ядерную триаду, а «не бить по наземным объектам «Цирконами», заявил эксперт. Он подчеркнул, что для выполнения подобной задачи тот же «Калибр» будет в два раза эффективнее «Циркона». «Говорить, что «Циркон» – панацея от всех бед – идиотизм в острой форме», – подытожил Сивков, призвав не создавать такие «панацеи» из каких-то отдельных новых видов российских вооружений.

При этом Сивков отметил, что средства наведения для нанесения удара по командным центрам США у России есть. «С этим проблем нет. Координаты этих объектов известны достаточно хорошо. Проблема будет в обеспечении выдачи целеуказания по мобильным корабельным группировкам противника», – подчеркнул Сивков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что корабли ВМФ России при необходимости гарантированно поразят центры принятия решений вооруженных сил США, заявил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

По его словам, в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана достаточно двух-трех кораблей «на каждом направлении, имеющих на борту около 40» гиперзвуковых морских ракет «Циркон», чтобы «указанные центры были гарантированно поражены». По его словам, ракеты «Циркон» с кораблей ВМФ гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега.

«Такая гиперзвуковая система, как «Циркон», практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет», – сказал он.

О том, что работа над «Цирконом» идет успешно и в запланированные сроки, накануне рассказал президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. По его словам, ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тыс. км. Ее планируется размещать как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.

Глава государства предупредил также, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении.