Названы пять целей «Цирконов» в США в случае конфликта

На российском государственном телевидении назвали «пять центров принятия решений» в США, которые могут стать целями «Цирконов» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет против России.

Телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» заявил, что целями «Циркона» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России могут стать здание Пентагона, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, а также Кэпмп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов, передает РИА «Новости».

Эти три объекта находятся на Восточном побережье США, еще два объекта находятся на Западном побережье США: Мак-Клеллан (штат Калифорния) – управление стратегическими наступательными силами – и Джим-Крик (штат Вашингтон) – пункт управления ядерными силами.

Ранее контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил, что корабли ВМФ России при необходимости гарантированно поразят центры принятия решений вооруженных сил США.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тыс. км, она будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.

Он также предупредил, что Россия в случае размещения американских ракет в Европе также развернет средства, в сфере досягаемости которых будут территории, где находятся центры принятия решений о применении американских ракет.