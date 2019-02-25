Водитель выстрелил в лицо пешеходу в Петербурге

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции

«Проверка на дорогах» переросла в мини-войнуФото: Zuma\ТАСС
Попытка прорыва «гуманитарного конвоя» оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы «сил демократии» и их кураторов с «режимом Мадуро» в вооруженный конфликт с участием интервентов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
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Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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          Водитель выстрелил в лицо пешеходу в Петербурге

          25 февраля 2019, 10:49

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          Пострадавший в ходе нападения в Санкт-Петербурге мужчина сделал замечание водителю, ехавшему по тротуару.

          Инцидент имел место на Тимуровской улице, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на Управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

          Автомобилист вышел из транспортного средства и выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета.

          Прочие обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе следственной проверки.

          Ранее в Петербурге автомобилист выстрелил в голову другому водителю, с которым поспорил по дороге.


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