Водитель выстрелил в лицо пешеходу в Петербурге

Пострадавший в ходе нападения в Санкт-Петербурге мужчина сделал замечание водителю, ехавшему по тротуару.

Инцидент имел место на Тимуровской улице, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на Управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобилист вышел из транспортного средства и выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета.

Прочие обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе следственной проверки.

Ранее в Петербурге автомобилист выстрелил в голову другому водителю, с которым поспорил по дороге.