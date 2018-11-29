Водитель выстрелил в голову оппоненту в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в голову водителю, с которым поспорил на дороге, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Во вторник на проезжей части около одного из домов по проспекту Косыгина между двумя водителями возник конфликт, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

В итоге один из водителей выстрелил в голову другого из травматического пистолета и скрылся.

«Потерпевший доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали разыскивать подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В октябре водитель московского автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух в ходе конфликта с пассажирами.

Ранее водитель устроил стрельбу возле ТЦ «Метрополис» в Москве из-за дорожного конфликта.