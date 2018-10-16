Водитель в Москве открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

Полиция ищет водителя, который устроил стрельбу возле ТЦ «Метрополис» в ходе дорожного конфликта, заявили в пресс-службе столичного УМВД.

«По предварительной информации, между двумя гражданами произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, разбив окно машины оппонента», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел возле торгового центра «Метрополис».

Правоохранители объявили план «Перехват» в Москве для поимки подозреваемого, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Напомним, в декабре 2017 года неизвестный устроил стрельбу из автомобиля Lexus в Москве.

В январе 2018 года в столичном бизнес-центре «Святогор-4» произошла стрельба.