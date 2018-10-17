Водитель автобуса в Москве открыл огонь из-за ссоры с пассажирами

Водитель московского автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух в ходе конфликта с пассажирами, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 октября, но известно о нем стало только сейчас, сообщает телеканал «360».

На остановке у въезда на Шереметьевскую эстакаду у пассажиров произошел конфликт с водителем. В результате чего последний дважды выстрелил из оружия ограниченного поражения МР-79 9ТМ. После этого водитель сел в кабину автобуса и продолжил движение по маршруту.

В результате инцидента никто не пострадал. Стражи порядка задержали 31-летнего водителя, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.