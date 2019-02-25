Американский актер явился на «Оскар» в платье

Актер и певец Билли Портер, сыгравший в сериалах «Американская история ужасов», «Поза» и «Закон и порядок», пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в пышном платье.

По информации The Hollywood Reporter, наряд создал американский модельер Кристиан Сириано – самый молодой победитель популярного проекта «Подиум». Актер дополнил образ бабочкой и коротким пиджаком.

Певица, поп-звезда и нынешний лауреат премии «Оскар» Леди Гага появилась на церемонии вручения американской кинонаграды в ожерелье с одним из самых известных бриллиантов в мире в 128,54 карата. Украшение с камнем канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани», до Леди Гаги надевали на светские собрания лишь дважды – в 1957 и 1961 годах, передает ТАСС.

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале «Игра престолов», появилась на «Оскаре» в «платье русалки».

Состоявшаяся в воскресенье церемония вручения наград Американской академии киноискусств стала 91-й по счету. В категории «Лучшая картина года» «Оскар» получил фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга». За главную номинацию также боролись «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».

Лучшим актером в этом году признан Рами Малек – исполнитель роли рок-звезды Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». В номинации «Лучшая женская роль» академики отдали предпочтение Оливии Колман, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Фаворитка».