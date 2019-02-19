Названы кандидаты на должность постпреда США при ООН

Информационные агентства сообщили, чьи кандидатуры глава американского государства Дональд Трамп рассматривает на должность постпреда США при ООН.

По информации Bloomberg, этот пост может занять бывшая советница Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в Германии Ричард Гренелл или бывший кандидат-республиканец в сенаторы Джон Джеймс.

Кроме того, обсуждалась кандидатура дочери президента Иванки Трамп, передает ТАСС.

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру.