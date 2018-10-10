Науэрт ответила на предложение Трампа стать постпредом США при ООН

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН.

По словам Науэрт, это решение она приняла ради семьи, для которой последние два месяца были изнурительными, передает ТАСС.

«Служба в администрации Соединенных Штатов в течение последних двух лет была огромной честью для меня, я всегда буду благодарна президенту [США Дональду Трампу], госсекретарю [Майклу Помпео] и своим коллегам по Госдепартаменту за их поддержку», – сказала глава пресс-службы Госдепа.

В ведомстве не уточнили, будет ли Науэрт возглавлять пресс-службу Госдепа и далее, однако в тексте сообщения она обозначается как «официальный представитель» Госдепартамента.

«Я желаю Хезер всего самого лучшего. Знаю, что она будет прекрасно представлять нашу страну на любой должности, на которой она окажется в будущем», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, 7 декабря 2018 года Трамп объявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда США при ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто заменит Никки Хейли в ООН.