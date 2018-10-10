Названа вероятная замена Хейли на посту представителя США при ООН

Стало известно, кого глава американского государства Дональд Трамп решил назначить на должность постпреда США при ООН, которую пока занимает Никки Хейли.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что Хейли на этом посту заменит Хезер Науэрт. Сейчас Науэрт является официальным представителем Госдепа, передает РИА «Новости».

Кандидатуру, которую предложит Трамп, должен будет утвердить Сенат США.

Трамп объявит о своем решении в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, Хейли уйдет в отставку в конце года.