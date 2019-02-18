МВД отреагировало на жестокую «тренировку» собаки полицейскими

В Сахалинской области полицейские привязали служебную собаку к автомобилю ДПС и проехались так по одной из городских улиц, в региональном УМВД назначили проверку по факту якобы «тренировки» животного.

«По итогам проверки будет дана оценка действиям должностного лица полиции и проверена информация о нарушениях служебного регламента. Сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – пояснили в пресс-службе УМВД, передает РИА «Сахалин-Курилы».

По данным издания, инцидент произошел в городе Оха.

На видеозаписи, распространенной в Сети, запечатлено, как животное, привязанное к полицейской машине, бежит следом за автомобилем, пугаясь встречного транспорта. Ролик опубликован телеграм-каналом «Открытая редакция».

Между тем начальник райотдела Шамиль Гаджиев пояснил изданию, что то, что зафиксировано на видео – не издевательство, а тренировка. По его словам, служебных собак учат не бояться разных обстоятельств, при них проводится в том числе и стрельба, чтобы они привыкли к пороху.