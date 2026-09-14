14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.27 комментариев
ЦБ запланировал повысить лимит переводов между юридическими лицами через СБП
ЦБ запланировал повысить лимит B2B-переводов через СБП до одного млн рублей
Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через Систему быстрых платежей, которая сейчас ограничена одним млн рублей.
Банк России намерен повысить лимит для переводов между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер такой операции составляет 1 млн рублей.
«Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – один млн рублей)», – отмечается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Точная сумма нового ограничения в документе не раскрывается.
В мае Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через СБП до 30 млн рублей.
В августе регулятор разрешил гражданам пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью этой системы.
С сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о транзакциях пользователей.