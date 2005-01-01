Танк Т-90МС оснастили оборудованием для сетецентрических войн

Экспортный вариант новейшего российского танка Т-90М – Т-90МС – получил оборудование единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), сообщил гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

По его словам, танк Т-90МС, который представят на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика, передает ТАСС.

«Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением (ЕСУ ТЗ)», – уточнил Терликов.

Единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) позволяет боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создает общую картину поля боя, формирует единую информационную сеть, что соответствует концепции так называемых сетецентрических войн.

Терликов также отметил, что у Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Танк имеет в боекомплекте широкую гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Боевая масса машины не превышает 50 тонн.

Ранее в США признали эффективность Т-90С и его преемника Т-90МС, отметив экономически эффективное сочетание огневой мощи, управляемости и долговечности российских танков.