Тимошенко заявила об истерике Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины, Юлия Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении и назвала безосновательной возможность открытия уголовного дела в отношении нее.

«У Порошенко и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают», – написала Тимошенко в своем Facebook.

По ее словам, в обвинениях речь идет об американских лоббистах, которые были наняты в США для помощи Украине и Тимошенко в 2018 году. «10 апреля 2018 я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции», – уточнила кандидат в президенты.

Она посочувствовала генпрокурору страны Юрию Луценко, который, по ее мнению, не умеет пользоваться поисковиком Google и искать там информацию. «В принципе, для этого не нужно никакое высшее образование, не только юридическое», – отметила Тимошенко.

В подтверждение своим словам она прикрепила к посту ссылки со своими прошлогодними заявлениями.

«Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушиваться нашего дружеского совета и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается – он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича (Порошенко) на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов», – заключила Тимошенко.

Напомним, украинский «Центр противодействия коррупции» заявил, что генпрокуратура Украины должна открыть уголовное дело против Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для Тимошенко выборы 2019 года станут, возможно, последним шансом побороться за пост президента.