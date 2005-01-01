От генпрокурора Украины потребовали завести дело на Тимошенко

Генпрокуратура Украины должна открыть уголовное дело против кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, заявил украинский «Центр противодействия коррупции».

Дело призывают открыть «по фактам возможного незаконного обогащения» Тимошенко, сообщается на сайте организации.

«Центр противодействия коррупции» пожаловался, что еще в конце 2018 года передал правоохранителям документы, свидетельствующие о «скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов», но реакции не последовало, передает РИА «Новости».