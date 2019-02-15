Семья спасенного из-под завалов в Магнитогорске ребенка купила новую квартиру

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о решении квартирного вопроса семьи Вани Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.

«Отец уже купил квартиру. Мы выкупили у них, и они купили рядышком», – сказал он РИА «Новости».

Дубровский сообщил, что на месте пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске будут созданы парк или сквер. «Пока в целом мы не можем всю эту территорию использовать, до сих пор ясности нет. Когда демонтаж проведем, будет экспертиза, и тогда уже будем понимать», – сообщил глава региона.

Мальчик был спасен из-под завалов жилого дома на следующий после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Его отправили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии под личный контроль президента медучреждения Леонида Рошаля. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика. В середине февраля Ваню Фокина выписали из больницы.