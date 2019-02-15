Еще один случай стрельбы произошел в Москве

На юго-востоке Москвы произошел новый случай стрельбы, сообщают в соцсетях.

Стрельбу открыли на Самаркандском бульваре, сообщает Telegram-канал Mash.

«И опять стрельба, новая, – говорится в сообщении. – Огнестрел».

Полиция разыскивает BMW «с грязными номерами».

Напомним, в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой, в ней участвовали до 100 человек.