В драке со стрельбой в Москве приняли участие до 100 человек

Очевидцы утверждают, что в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в которой участвовали до 100 человек, некоторые были вооружены ножами и пистолетами.

Драка произошла в районе Печатники. По предварительным данным, в конфликте приняли участие от 70 до 100 человек, у людей, задержанных после драки, изъяли ножи, передает РЕН ТВ.

Telegram-канал Mash пишет, что ранены 10 человек.

По данным Mash, в кафе, зал которого был полон в связи с праздником, «тупо зашли несколько человек, часть в масках, и открыли огонь».

«В итоге на улицу вылетело человек 50 (плюс/минус)», – говорится в сообщении.

Telegram-канал сообщает, что «в окрестных подворотнях полиция задержала 12 человек».

«Раненные в ресторанной московской перестрелке получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Все более или менее ок, огнестрелов нет», – говорится в сообщении.

«По предварительным данным, на месте происшествия обнаружены следы применения травматического оружия», – сообщил источник «Интерфакса».