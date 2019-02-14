Автобус в Ярославле наехал на санки с ребенком

В Ярославле автобус, проезжая на «красный» сигнал светофора, наехал на детские санки с ребенком, сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

Инцидент произошел утром 14 февраля, в результате наезда была госпитализирована девочка 2017 года рождения, передает «Интерфакс».

В Сети было опубликовано видео происшествия, которое разместил ютуб-канал SafeRegion. На записи видно, как женщина с ребенком на санках идет по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент их, не успевая затормозить, сбивает пассажирский автобус.

В январе в Новороссийске водитель сбил двух 10-летних школьниц на пешеходном переходе. Обе девочки были госпитализированы.

Осенью 2018 года в Кирове пьяный мужчина совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок погиб.