Пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку в Кирове

В Кирове 28-летний водитель сбил женщину и 10-летнюю девочку, ребенок скончался на месте, сообщает УМВД по области.

Женщина с тяжелыми травмами госпитализирована, сообщается на сайте управления.

Водитель управлял машиной «ВАЗ-2114». Наезд произошел на пешеходном переходе, женщина с ребенком шли на разрешающий сигнал светофора.

Мужчина попытался скрыться с места аварии, но его задержали. Указывается, что у него имелись признаки опьянения.