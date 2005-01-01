В США предложили повторить «Карибский кризис»

Американский экономист, директор по инвестициям компании TrendMacro Дональд Ласкин предложил организовать полноценную морскую блокаду Венесуэлы, чтобы не позволить России спасти президента республики Николаса Мадуро.

«Если мы настроены серьезно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией – это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде – мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: «Ничто не пройдет ни туда, ни обратно». Посмотрим, кто моргнет первым на этот раз», – сказал Ласкин, передает РИА «Новости».

Кроме того, он добавил, что ситуация, сложившаяся в Венесуэле напоминает ему «геополитическую шахматную партию», где США лишают Венесуэлу финансовых ресурсов, чтобы свергнуть Мадуро, а Россия вмешивается и «затыкает дыры деньгами».

Ласкин также посетовал на то, что Москва не обращает внимания на санкции США, введенные в отношении Венесуэлы. По его словам, эти санкции запрещают банкам других стран проводить сделки с Венесуэлой, иначе им навсегда запретят вести бизнес в США.

«Сегодня утром мы узнаем, что русские учредили специальный банк, который будет неуязвим для этих санкций. Допустим, мы введем против них санкции и скажем: «Новый российский банк, ты не можешь вести дела с США!». Они скажут: «Нам все равно, вы и так враги!» – рассказал эксперт.

Тем временем США призвали венесуэльскую армию присягнуть Гуайдо. Москва заявляла, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».

Карибский кризис – чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, которое было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.