Названы пять самых провальных военных разработок США

Список из пяти самых провальных высокотехнологичных видов оружия США составило американское издание National Interest.

По данным издания, на все пять разработок США в общей сложности потратили около 30 млрд долларов. Разработки представлены в хронологическом порядке, передает РИА «Новости».

Самой ранней провальной разработкой, по версии издания, стал самонаводящийся боевой элемент BAT (Brilliant Anti-Tank Munition), который разрабатывался в период холодной войны.

Предполагалось создание кассетной головной части с такими элементами для ракет ATACMS, запускаемых из артиллерийской системы M270. Одна такая ракета должна была быть способной уничтожить роту танков. С окончанием холодной войны проект был отложен, а в 2003 году отменен. На него было потрачено 2,2 млрд долларов.

Еще одной неудавшейся разработкой стал разведывательно-боевой вертолет RAH-66 Comanche. Его презентовали в 1991 году, первый полет состоялся в 1996 году. Несмотря на хорошие летные характеристики, малозаметность и высокие показатели удельной мощности, проект признали слишком дорогим. В 2004 году работу над ним прекратили, успев потратить 7,9 млрд долларов.

На третьем месте – 155-миллиметровая самоходная гаубица Crusader, которая должна была заменить артиллерийскую систему M109. Машина была способна производить до десяти выстрелов в минуту с дальностью свыше 40 километров. При этом она весила 43 тонны, а для перевозки боеприпасов весом 36 тонн требовался отдельный транспорт. Поэтому проект отменили в 2002 году. Затраты составили 2,2 млрд долларов.

Далее – программа «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems (FCS), которая ускорила завершение проекта гаубицы Crusader. Разработка FCS началась в 2003 году и должна была полностью переоснастить американскую армию.

В итоге на проект «танка будущего» на базе общего гусеничного шасси потратили 18,1 млрд долларов. Затем военные поняли, что это дороже, чем модернизировать старые системы под определенные задачи.

В National Interest вспомнили и о программе GCV (Ground Combat Vehicles – Наземный боевой транспорт), которая началась в 2009 году и основывалась на успехах FCS. Основой проекта должен был стать новый современный боевой танк.

В результате получилась боевая машина весом 60 тонн, не устроившая американских военных. В 2014 году разработку полностью прекратили по требованию Конгресса. Потери бюджета составили более миллиарда долларов.