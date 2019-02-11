В «мюнхенском докладе» заявили о «новой эре соперничества великих держав»

Старый миропорядок треснул, а новый создается на фоне растущего соперничества между США, Китаем и Россией, следует из доклада, который традиционно публикуется перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Доклад за 2019 год озаглавлен как «Большой пазл: кто подберет части?». В нем идет речь о том, что в международных отношениях происходит не просто серия кризисов, возникла «более фундаментальная проблема». Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что происходит перетасовка «основных элементов международного порядка», сообщает Deutsche Welle.

«Начинается новая эра соперничества великих держав между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, сопровождающаяся определенным вакуумом лидерства в том, что принято называть либеральным международным порядком», – заявил он.

В докладе приводится мнение экспертов, которые полагают, что главным вызовом для либерального мирового порядка, отодвинув доминировавший два десятилетия терроризм, стало возвращение «авторитарных супердержав». Китай называется «долгосрочным вызовом» для США, а Россия – вопросом «более близкой перспективы».

Упоминается в том числе дело Скрипаля, «эскалация враждебных действий в киберпространстве», конфликт в Керченском проливе.

«Действия России можно интерпретировать как попытку продемонстрировать, что она по-прежнему более сильна, чем думает Запад, и что она останется незаменимой державой, чьи интересы придется учитывать», – говорится в докладе.

При этом в споре вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) у Москвы, считает Ишингер, «более комфортная позиция».

«Похоже, Москва рассчитывает на то, что НАТО не сможет договориться о размещении новых ракет США в Европе», – говорится в докладе.

Отдельным аспектом называется новая роль США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не будет «мировым полицейским». В докладе предполагается, что во второй половине президентского срока Трампа будет «больше беспорядка».

В ситуации «новой эры соперничества великих держав» особенно плохо подготовлен Евросоюз, следует из доклада.

Главный вывод основной части доклада указывает на окончание «всеобщего оптимизма» после завершения холодной войны. При этом каким будет новый миропорядок, говорится в докладе, не понятно, однако мир ждет «период длительной нестабильности и неопределенности».

Украина упоминается в докладе как одна из стран, которая ощутила на себе «разворачивающееся геополитическое соперничество между Россией и Западом». Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия называются странами в «подвешенном состоянии», так как у них «нет четкой перспективы вступления в НАТО и ЕС».

При этом указывается на результаты опроса немецкого Фонда имени Фридриха Эберта, в котором 47% респондентов на Украине согласились с тем, что кризис в этой стране является «внутренним делом, и им должна заниматься Украина». Это опровергает данные украинских опросов, которые показывают, что украинцы якобы считают Россию агрессором.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предостерег мировые державы от соперничества, напомнив, что у России, США, Европы и Китая достаточно тем для совместной работы.