    Граждане, избиратели, родители. Какое будущее построят для России зумеры и альфы
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 января 2026, 15:15 • Новости дня

    Китай привел войска в повышенную готовность после прохода кораблей США у Тайваня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские военные находятся в состоянии повышенной боеготовности после того, как эсминец США прошел через Тайваньский пролив вместе с исследовательским судном, заявили в Минобороны страны.

    Вооруженные силы Китая приведены в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив, передает РИА «Новости». Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Сюй Чэнхуа сообщил, что американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через пролив с 16 по 17 января.

    Восточная зона боевого командования НОАК организовала наблюдение за передвижением американских кораблей с помощью военно-морских и военно-воздушных сил на всем протяжении маршрута. «Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе», – заявил Чэнхуа в официальном аккаунте командования в соцсети WeChat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

    Днем ранее народно-освободительная армия Китая провела учения «Миссия справедливости – 2025» в акватории вокруг Тайваня, чтобы продемонстрировать готовность дать решительный отпор любым провокациям в поддержку «независимости» Тайбэя.

    А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил готовность России поддержать Китай при обострении ситуации в Тайваньском проливе.

    16 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»

    Генерал-майор Липовой: Киев скрывает последствия удара «Орешником»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевские власти и западные кураторы ввели строгий режим секретности вокруг результатов применения российской баллистической ракеты «Орешник» по объектам во Львовской области, заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

    Киевские власти и западные кураторы сохраняют строгую секретность вокруг последствий удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, передает «Царьград». Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, молчание свидетельствует о том, что ракета достигла поставленных целей и нанесла серьезные разрушения.

    По словам Липового, если бы «Орешник» промахнулся или попал по пустой территории, западные и украинские СМИ активно обсуждали бы это, чтобы доказать неэффективность вооружения. Генерал отметил: «Если бы «Орешник» ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным. И было бы доказано, что ракета неэффективна, бьёт неточно со всеми вытекающими последствиями».

    Эксперт подчеркнул, что полное отсутствие комментариев с украинской стороны демонстрирует не только эффективность, но и точность удара. Липовой также считает, что у НАТО и Киева нет средств, способных противостоять новейшей российской ракете, поэтому тему намеренно не обсуждают, чтобы не выставлять свою беспомощность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Китайское издание Sohu отметило, что ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне обсуждения ими планов размещения войск на Украине.

    14 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов

    Эксперт Степанов заявил о запусках Пентагоном ракет с самолетов Boeing 737 и Cessna

    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    @ Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный эксперт Александр Степанов в интервью журналистам отметил, что США задействовали самолеты на базе гражданских моделей для ударов по морским целям с запуском управляемых ракет.

    Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.

    По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.

    Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    16 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников

    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» оперативной маскировкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокий уровень оперативной маскировки не позволяет зарубежным оппонентам обнаружить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии, отметили в Совбезе союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления зарубежных оппонентов об отсутствии комплекса «Орешник» на территории страны свидетельствуют о высоком уровне оперативной маскировки в республике.

    Как передает ТАСС, в интервью телеканалу «Первый информационный» Вольфович отметил: «Дай бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел». Он также добавил, что отсутствие у оппонентов информации о комплексе является позитивным фактором.

    Вольфович подчеркнул, что «Орешник» и тактическое ядерное оружие размещены в Белоруссии исключительно для защиты страны. Он выразил надежду, что ракетный комплекс «Орешник» никогда не пригодится, отметив, что это оружие сдерживания и обороны.

    По информации белорусского оборонного ведомства, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и может оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любых точек маршрута боевого патрулирования.

    Вольфович подчеркнул, что Беларусь остается миролюбивой страной, готовой к конструктивному диалогу с соседями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.

    Неделей позже министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.

    А торжественная церемония начала боевого дежурства подразделения с ракетным комплексом «Орешник» прошла на территории Белоруссии 30 декабря.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    15 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    @ Jessica Koscielniak/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военно-морские силы (ВМС) собираются устанавливать лазерные и микроволновые системы в качестве основной защиты кораблей от ракет и дронов, заявил глава военно-морских операций США адмирал Дарил Кадл.

    Кадл заявил, что основной задачей должно стать использование направленного энергетического оружия для отражения угроз, находящихся в зоне видимости, пишет The War Zone.

    Это позволит повысить боезапас кораблей и сосредоточить внимание на наступательных вооружениях.

    ВМС США уже размещают системы ODIN и HELIOS на эсминцах, причем HELIOS способен поражать дроны и малые суда, а ODIN применяется для ослепления оптики.

    В 2019 году был установлен экспериментальный лазер LWSD Mk 2 Mod 0 мощностью 150 киловатт на десантном корабле, однако система была демонтирована и теперь находится в лаборатории интеграции в Калифорнии.

    Озвучена перспектива размещения на будущих кораблях класса «Трамп» лазеров мощностью 300 и 600 киловатт, а также обсуждается возможность установки мегаваттных лазеров.

    Кадл подчеркнул, что главные проблемы – не мощность, а инженерные решения по размещению и питанию таких систем на кораблях, особенно с учетом морских условий и необходимости охлаждения.

    ВМС США также активно разрабатывают микроволновое оружие для усиления противоракетной и противодроновой обороны, чтобы экономить боеприпасы для более серьезных угроз. Аналогичные работы ведутся и в других странах, в первую очередь в Китае.

    В декабре СМИ сообщали, что сооружение первых двух кораблей класса «Трамп» не начнется раньше начала 2030-х годов, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о скором начале работ.

    До этого Трамп заявлял о планах оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник выражал сомнения в способности американской стороны строить линкоры такого класса.

    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    17 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    15 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    16 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Опубликованы фото нового истребителя ВВС США F-15EX Eagle-II
    Опубликованы фото нового истребителя ВВС США F-15EX Eagle-II
    @ 1st Lt. Karissa Rodriguez/af.mil

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский фотограф заснял истребитель F-15EX Eagle II во время демонстрационного взлета с аэродрома Национальной гвардии в Портленде, пишет TWZ.

    Уникальные фотографии нового истребителя F-15EX Eagle II ВВС США опубликовал авиационный фотограф Рассел Хилл, передает TWZ.

    Снимки были сделаны в аэропорту Портленда, где базируется 142-е крыло Национальной гвардии, известное как Redhawks. Именно эта часть первой получила на вооружение F-15EX, быстро перейдя с устаревших F-15C/D к новым истребителям.

    Главная фотография запечатлела самолет из состава так называемого RAMBO flight, который взлетает с полосы 10R с включенным форсажем и резко уходит в крутой набор высоты. По словам Хилла, этот вылет был fini-flight – последний полет военной карьеры одного из пилотов, который традиционно сопровождается зрелищными маневрами.

    Использование форсажа на F-15, базирующихся в Портленде, не является обычным делом из-за требований по снижению шума и экономии топлива. Но в особых случаях, таких как этот прощальный полет, истребители разгоняются по полосе на полной мощности, устраивая эффектный gate climb практически по вертикали над аэропортом.

    Переход Redhawks на F-15EX еще продолжается, поэтому в группе RAMBO также участвовали старые F-15C, которые тоже показали зрелищные элементы пилотажа. Один из истребителей эффектно накренился, приветствуя зрителей на перроне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве признали уязвимость американских F-35 перед российскими радиолокационными станциями.

    Индия ранее отказалась от покупки истребителей F-35 у США. Индия выбрала российские Су-57 вместо американских F-35.

    17 января 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» рассказали, как помешали ВСУ эвакуировать в тыл остатки пусковой установки РСЗО HIMARS в Черниговской области, за которой противник отправил автобус «спасателей» и автотрал.

    «В Черниговской области после уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ пытались эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал были уничтожены расчетами ударных БПЛА, – сообщает неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении фронта штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках, на трёх в Краснопольском и на трёх в Глуховском. Общее продвижение составило до 750 м.

    В Краснопольском районе подразделения ВСУ острую нехватку дронов всех типов, при этом украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении в районе Старицы бойцы продвинулись на 600 м на четырех участках. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы – штурмовики заняли вражеский опорник, продвинувшись на 650 м.

    В Волчанских Хуторах заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Григоровки и Балки. Штурмгруппы продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м. На Липцовском участке фронта расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 85 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции. ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы.

    16 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе разведки боем в промзоне у Гуляйполя Запорожской области штурмовик с позывным «Кащей» с помощью тврофейного огнемета «Шмель» вытравил врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ.

    Как рассказал Минобороны «Кащей», сначала он с напарником услышали звуки генератора в полуразрушенном здании завода. Получили приказ провести разведку боем.

    «Пошли с напарником, я зашел через окно, выстрелил первым, уничтожил врага, начал двигаться дальше. Думал, что уничтожил врага, начал ближе подходить – он в меня тоже давай очередью стрелять, завязался бой, пострелялись чуть. Он только начал отступать, я достал гранату и закинул. Потом вторую», – приводит рассказа бойца Telegram-канал Минобороны России.

    «Кащей» признаётся, что потом нервы чуть сдали и он использовал огнемёт трофейный – «Шмель».

    «Я еще побежал, этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджёг этот подвал», – сказал боец.

    Напарник «Кащея» вёл свой бой, перед тем, как налетели FPV-дроны ВСУ. Из-за этого не удалось сходу штурмом взять точку. «Кащей», заметив, как рой дронов летает за ним, доложил начальству, что, видимо, его дела плохи. Но стоило немного подождать, как подоспели российские беспилотники, залетели в оборудованный с советского времени бункер ВСУ, обустроенный на заводе, как бомбоубежище, и разгромили  его.

    А было там, по словам «Кащея» оборудовано неплохо: телевизоры, плазмы, дроны. ВСУ при побега бросили всё: секретные документы, вещи, сумки, вещмешки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, схожая ситуация произошла со штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Они в декабре  захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    В ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    16 января 2026, 01:32 • Новости дня
    Глава управы Белгорода Алексей Везенцев погиб в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    О гибели в зоне СВО главы управы №10 городского департамента Белгорода по развитию территорий Алексея Везенцева при исполнении боевых задач сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

    «При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ – глава управы №10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев», – написал он.

    С 2021 года он честно и самоотверженно работал на благо Белгорода. Всегда в первых рядах там, где нужна была помощь людям. Он продолжил упорно трудиться в самые страшные дни 2024-го, когда под ударами ВСУ страдали мирные жители. Его ежедневный труд — это тот самый фундамент, благодаря которому город восстанавливается и живет после атак ВСУ: отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей.

    По словам мэра Белгорода, Везенцев полгода назад решил встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны.

    «Он ушёл на передовую так же, как и работал – без лишних слов, по зову долга. Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу», – отметил мэр Демидов, выразив соболезнования родным и близким Везенцева.

    ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Италия арестовала судно с российскими металлами
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

