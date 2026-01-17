Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Китай привел войска в повышенную готовность после прохода кораблей США у Тайваня
Китайские военные находятся в состоянии повышенной боеготовности после того, как эсминец США прошел через Тайваньский пролив вместе с исследовательским судном, заявили в Минобороны страны.
Вооруженные силы Китая приведены в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив, передает РИА «Новости». Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Сюй Чэнхуа сообщил, что американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через пролив с 16 по 17 января.
Восточная зона боевого командования НОАК организовала наблюдение за передвижением американских кораблей с помощью военно-морских и военно-воздушных сил на всем протяжении маршрута. «Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе», – заявил Чэнхуа в официальном аккаунте командования в соцсети WeChat.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.
Днем ранее народно-освободительная армия Китая провела учения «Миссия справедливости – 2025» в акватории вокруг Тайваня, чтобы продемонстрировать готовность дать решительный отпор любым провокациям в поддержку «независимости» Тайбэя.
А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил готовность России поддержать Китай при обострении ситуации в Тайваньском проливе.