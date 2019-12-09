Киев подтвердил время встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после переговоров «нормандской четверки» в Париже, сообщил замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко на брифинге в Париже.

«После встречи четырех лидеров в нормандские формате президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу», – передает его слова ТАСС.

Тимошенко отметил, что от Украины во встрече участие примут исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель, которые в случае необходимости «будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов».

«Из Киева прибыла достаточно большая делегация. В качестве советников в Париж прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак», – сказал Тимошенко.

Между тем, возле офиса президента Украины в Киеве митингуют в понедельник около ста человек, которые требуют не допустить «сдачи национальных интересов страны» на переговорах лидеров «нормандской четверки», передает РИА «Новости».

Полицейские установили оцепление на Банковой улице. К офису президента можно пройти только через рамки-металлоискатели. Полицейские выборочно осматривают желающих пройти к зданию.

В протестах принимают участие представители оппозиционных политических партий, националистических организаций, которые установили на Банковой улице палаточный городок из одного большого шатра, нескольких больших палаток и пяти палаток поменьше. В них организован «медиацентр», «штаб» и пункт обогрева.

Также установлена небольшая сцена, на которой выступают организаторы акции, призывающие власти «отказаться от капитуляции». В палаточном городке организован пункт питания, всем желающим дают бутерброды, печенье, горячий чай или кофе. В бочках возле палаток митингующие жгут костер.

Ранее источник сообщал, что во встрече Путина и Зеленского примут участие глава правления Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак.

Встреча «нормандской четверки» состоится в понедельник, а Путин в рамках саммита проведет отдельные встречи с Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Россия занимает жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» по вопросу последовательности выполнения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с Владимиром Путиным.

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